Soirée Poésie au château avec Yvon Le Men, Goncourt 2019 Manoir de Laroque Delprat Autoire, 16 septembre 2023 18:00, Autoire.

Figure majeure de la poésie française contemporaine

Rencontre exceptionnelle avec Yvon Le Men; figure phare de la poésie française contemporaine.

Auteur d’une œuvre poétique importante, il reçoit en 2019 Le Prix Goncourt de la Poésie. Ses poèmes sont traduits dans une vingtaine de langues. À cette production littéraire s’ajoutent onze récits et deux romans.

Proche du monde et surtout des êtres qui l’entourent, il puise son inspiration dans les événements qui ont jalonné son existence, dans les émotions vécues, et porte de sa voix une sincérité sans pareille : « On peut mentir dans la vie mais pas dans un poème ». Écrire, c’est aussi un travail de mémoire, comme pour redonner vie à ceux qui ne sont plus là. Pour Yvon Le Men, ce souffle vital est l’essence même de la poésie : « la poésie pour moi, c’est être au monde encore plus, ce n’est pas une évasion du monde ». En résulte une sensation vibrante qui émane de la lecture de ses textes : on se rappellera de l’émotion palpable qui s’empara de la salle lors de la poignante lecture de Chambres d’Echo par Denis Podalydès au festival Ettonant Voyageur, qu’il a contribué à créer avec Michel Le Bris.

Réservation vivement recommandée au 0642893847

Tarif : 10€

Après la lecture : pour ceux qui le souhaitent visite de l’exposition-vente de la Restrospective Robert Lobet.

Buvette.

Manoir de Laroque Delprat 7 Impasse de La Roque Del Prat, 46400 AUTOIRE Autoire 46400 Lot