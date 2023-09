Fêtes de la science : excursion géologique pédestre au Jurassique Autoire, 8 octobre 2023, Autoire.

Autoire,Lot

Interprétation de la coupe des terrains jurassiques au-dessus d’Autoire par un professeur de géologie : formation des roches, déformations tectoniques ( liées à l l’édification des Pyrénées ), explications sur la cascade d’Autoire

Tout public . Gratuit sans inscription préalable.

2023-10-08 13:30:00 fin : 2023-10-08 16:30:00. EUR.

Autoire 46400 Lot Occitanie



Interpretation of the Jurassic section above Autoire by a geology teacher: rock formation, tectonic deformations (linked to the building of the Pyrenees), explanation of the Autoire waterfall

Open to all. Free with no prior registration

Interpretación de la sección jurásica sobre Autoire por un profesor de geología: formación de las rocas, deformaciones tectónicas (vinculadas a la construcción de los Pirineos), explicación de la cascada de Autoire

Abierto a todos. Gratuito sin inscripción previa

Ein Geologielehrer interpretiert den Schnitt durch das Juragebiet oberhalb von Autoire: Entstehung der Gesteine, tektonische Deformationen (im Zusammenhang mit dem Aufbau der Pyrenäen), Erklärungen zum Wasserfall von Autoire

Für alle Altersgruppen . Kostenlos ohne vorherige Anmeldung

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Vallée de la Dordogne