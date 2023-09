Atelier d’ Initiation à la Construction en Pierre Sèche Autoire, 6 octobre 2023, Autoire.

Autoire,Lot

Apprentissage des techniques de construction dans le cadre d’un chantier convivial.

Tout public.

2023-10-06 08:45:00 fin : 2023-10-06 17:00:00. EUR.

Autoire 46400 Lot Occitanie



Learn construction techniques in a friendly work site.

For the general public

Aprendiendo técnicas de construcción en un campo de trabajo amigable.

Para el público en general

Erlernen von Bautechniken im Rahmen einer geselligen Baustelle.

Alle Altersgruppen

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Vallée de la Dordogne