AUTOFICTION MUSICALE: MON PÈRE EST UNE CHANSON DE VARIÉTÉ Guérande, 28 avril 2022, Guérande.

AUTOFICTION MUSICALE: MON PÈRE EST UNE CHANSON DE VARIÉTÉ Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande

2022-04-28 – 2022-04-28 Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne

Guérande Loire-Atlantique

Dans cette joyeuse fable aux airs de karaoké, un homme se raconte au travers des chansons qui l’ont vu grandir. Robert est né sans père. La variété lui a donné l’occasion de s’inventer des figures paternelles de substitution, au fil des années. C’est donc sous les conseils des meilleurs chanteurs des années 80 qu’il a résolu ses questions existentielles. Sur scène, les tubes défilent et la vie avec. Cette drôle de comédie, à la fois grave et légère, jongle allègrement avec les styles, avec l’intime et le populaire. Une ode à la variété, et ce qu’elle raconte de nos vies.

À partir de 12 ans

Mise en scène & écriture : Robert Sandoz

Collaboration à l’écriture & mise en scène : Adrien Gygax

Collaboration artistique : Thierry Romanens

Avec Adrien Gygax, Pascal Schopfer et Elizabeth Mazev

Lumières & régie générale : William Fournier / Vidéo : Éloi Henriod / Scénographie, accessoires & costumes : Anne-Laure Futin / Administration : Laetitia Gauchat / Production : L’outil de la ressemblance. Coproduction : CCN – Théâtre du Pommier, Neuchâtel, La Plage des Six Pompes, La Chaux-de-Fonds. L’outil de la ressemblance est bénéficiaire d’un contrat de confiance avec les Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel ainsi que d’un partenariat avec le Canton de Neuchâtel. Le spectacle Mon père est une chanson de variété est soutenu par La Loterie Romande, Le Canton de Neuchâtel, La Ville de Neuchâtel, La Ville de La Chaux-de-Fonds, La CORODIS, La Fondation culturelle de la BCN, le Fonds Culturel de la Société Suisse des Auteurs (SSA), la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature et la Fondation Neuchâteloise Assurance du 125ème anniversaire.

Un spectacle accueilli avec le Réseau Chainon.

athanor@ville-guerande.fr +33 2 40 24 73 73 http://www.ville-guerande.fr/sortir/programmation-culturelle

Dans cette joyeuse fable aux airs de karaoké, un homme se raconte au travers des chansons qui l’ont vu grandir. Robert est né sans père. La variété lui a donné l’occasion de s’inventer des figures paternelles de substitution, au fil des années. C’est donc sous les conseils des meilleurs chanteurs des années 80 qu’il a résolu ses questions existentielles. Sur scène, les tubes défilent et la vie avec. Cette drôle de comédie, à la fois grave et légère, jongle allègrement avec les styles, avec l’intime et le populaire. Une ode à la variété, et ce qu’elle raconte de nos vies.

À partir de 12 ans

Mise en scène & écriture : Robert Sandoz

Collaboration à l’écriture & mise en scène : Adrien Gygax

Collaboration artistique : Thierry Romanens

Avec Adrien Gygax, Pascal Schopfer et Elizabeth Mazev

Lumières & régie générale : William Fournier / Vidéo : Éloi Henriod / Scénographie, accessoires & costumes : Anne-Laure Futin / Administration : Laetitia Gauchat / Production : L’outil de la ressemblance. Coproduction : CCN – Théâtre du Pommier, Neuchâtel, La Plage des Six Pompes, La Chaux-de-Fonds. L’outil de la ressemblance est bénéficiaire d’un contrat de confiance avec les Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel ainsi que d’un partenariat avec le Canton de Neuchâtel. Le spectacle Mon père est une chanson de variété est soutenu par La Loterie Romande, Le Canton de Neuchâtel, La Ville de Neuchâtel, La Ville de La Chaux-de-Fonds, La CORODIS, La Fondation culturelle de la BCN, le Fonds Culturel de la Société Suisse des Auteurs (SSA), la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature et la Fondation Neuchâteloise Assurance du 125ème anniversaire.

Un spectacle accueilli avec le Réseau Chainon.

Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande

dernière mise à jour : 2022-04-15 par