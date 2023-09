Coupes Auto Légende Autodrome de l’UTAC Linas-Montlhéry Linas, 1 octobre 2023, Linas.

Linas,Essonne

Les Éditions LVA présentent les Coupes Auto Légende ! Une rencontre inédite, les 14 et 15 octobre 2023, pour les passionnés d’automobiles de collection sur le mythique circuit de l’autodrome de Linas-Montlhéry..

2023-10-01 08:00:00 fin : 2023-10-15 19:00:00. EUR.

Autodrome de l’UTAC Linas-Montlhéry Av. Georges Boillot

Linas 91310 Essonne Île-de-France



Éditions LVA presents the Coupes Auto Légende! An unprecedented meeting, on October 14 and 15 2023, for classic car enthusiasts on the legendary Linas-Montlhéry autodrome circuit.

¡Éditions LVA presenta los Coupes Auto Légende! Un evento sin precedentes para los amantes de los coches clásicos en el legendario circuito del autódromo de Linas-Montlhéry los días 14 y 15 de octubre de 2023.

Die Éditions LVA präsentieren die Coupes Auto Légende! Am 14. und 15. Oktober 2023 findet auf dem legendären Autodrom von Linas-Montlhéry ein völlig neues Treffen für Liebhaber von Oldtimern statt.

Mise à jour le 2023-07-05 par Destination Paris-Saclay