**AUTODÉFENSE POUR ADOLESCENTES** Association Faire Face Deux ateliers d’autodéfense proposés aux jeunes de 12 à 14 ans et de 14 à 16 ans pour découvrir en 3h l’autodéfense féministe. Ici pas de cours d’arts martiaux, encore moins de recettes miracles mais une boîte à outils à partager. Pratiquer l’autodéfense féministe, c’est se créer collectivement une large palette d’outils et de stratégies verbales, mentales, émotionnelles et physiques et s’entraîner à se défendre au quotidien. Aucune condition physique particulière n’est nécessaire pour participer à l’atelier Aucune tenue vestimentaire n’est imposée. Venez comme vous êtes, les ressources sont en vous ! **Inscriptions, dans la limite des places disponibles : [efh@cd31.fr](mailto:efh@cd31.fr)**

