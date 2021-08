Autocross sprint car Pleyben, 29 août 2021, Pleyben.

Autocross sprint car 2021-08-29 – 2021-08-29

Pleyben Finistère Pleyben

Course automobile sur terre. Une centaine de pilotes est attendue sur le circuit, au lieu-dit « Croas-Nu ». Différentes manches se dérouleront à partir de 9h et les finales auront lieu en fin d’après-midi. Buvette et petite restauration sur place. Présentation indispensable d’un pass sanitaire valide et d’une pièce d’identité.

m.s.autocross@gmail.com +33 6 50 94 52 61

dernière mise à jour : 2021-08-05 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE