2022-06-04 – 2022-06-05

Albas 46140 EUR Démonstration et course de tracteur-tondeuse. Samedi 4 juin:

– Contrôles administratifs et techniques

– Essais sur 4 tours chronométrés, puis manches 1 et 2 sur 5 tours Dimanche 5 juin :

– manche 3 sur 5 tours

– 1/2 finale sur 6 tours

– finale sur 7 tours

Fin de l’épreuve vers 18h L’ASA Quercy et l’Ecurie Valentré organisent une course sur circuit en terre. Les courses d’Auto-Cross se déroulent en peloton de 5 à 15 véhicules selon le programme suivant : une séance d’essais chronométrées, trois séries de manches qualificatives et autant de finales qu’il y a de catégories.

Fin de l’épreuve vers 18h Pixabay

