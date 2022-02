Auto-tune, la voix d’aujourd’hui Bibliothèque de la Cité Genève Catégorie d’évènement: Genève

Auto-tune, la voix d'aujourd'hui

Bibliothèque de la Cité, le dimanche 27 mars à 14:30

Bibliothèque de la Cité, le dimanche 27 mars à 14:30

_Dans le cadre de la thématique BM 2022 : Pop cultures_ L’Auto-Tune est un logiciel correcteur de voix permettant de chanter juste. Lorsque l’on pousse les réglages à l’extrême, le traitement prend un caractère artificiel et donne à la voix un aspect métallique. L’Auto-Tune est passé du statut d’outil à celui de véritable instrument, permettant d’imaginer de nouvelles formes d’expressions musicales. L’artiste et musicien genevois, **Alain Frey** propose un atelier pour écouter, identifier et s’initier à cet effet super génial !

enfants dès 8 ans

