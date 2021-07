Juilly Centre ville de Juilly Juilly, Seine-et-Marne Auto-Studio Centre ville de Juilly Juilly Catégories d’évènement: Juilly

Un taxi anglais transformé en studio de tournage mobile dans l’espace public. Participatif, éducatif et ludique, c’est bien plus que la réalisation d’un film. C’est un événement de cinéma interactif où le public peut écrire, réaliser, tourner, monter et projeter son film… en un temps record ! Le public, une fois costumé, s’y installe pour tourner le scénario qu’il a écrit. Le chef opérateur, directement relié à la station de montage filme le tout. L’Auto-Studio est un outil artistique au service d’un projet d’éducation à l’image, à la fois ludique et professionnel. Il contribue aussi à la complicité entre les participants : ils imaginent et conçoivent un film ensemble, proposent des idées, tout en s’écoutant. Un taxi anglais transformé en studio de tournage mobile dans l’espace public. Centre ville de Juilly 77230 Juilly Juilly Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T16:00:00 2021-07-16T19:00:00

