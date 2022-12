Rassemblement mensuel Auto Sport Museum Chatillon-coligny Catégorie d’évènement: Châtillon-Coligny

Rassemblement mensuel Auto Sport Museum, 12 mars 2023, Chatillon-coligny. Rassemblement mensuel 12 mars – 8 octobre 2023, les dimanches Auto Sport Museum

Voir https://www.autosportmuseum.com/

Rassemblement mensuel Auto Sport Museum 8 Rue Colette, Chatillon-coligny Chatillon-coligny Rassemblement mensuel, venez discuter « voitures » entre passionnés autour d’un café. Rassemblement de véhicules de passionnés, le musée présente une collection semi-permanente de voitures de sport et motos anciennes. Parmi celles-ci, plusieurs modèles uniques en France à découvrir. Rassemblant une centaine de véhicules, Auto Sport Museum se positionne comme un des dix plus grands musées automobiles de France ouverts au public.

Une collection de véhicules majoritairement sportifs des années 50 à 90, regroupant notamment des modèles de voitures de nombreux constructeurs aujourd’hui disparus (Triumph, Marcos, Bertone, TVR, Panther, MG, Saab, ..) vous y est présentée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T09:00:00+01:00

2023-10-08T12:30:00+02:00 OTGS

Détails Catégorie d’évènement: Châtillon-Coligny Autres Lieu Auto Sport Museum Adresse 8 Rue Colette, Chatillon-coligny Ville Chatillon-coligny lieuville Auto Sport Museum Chatillon-coligny

Auto Sport Museum Chatillon-coligny https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-coligny/

Rassemblement mensuel Auto Sport Museum 2023-03-12 was last modified: by Rassemblement mensuel Auto Sport Museum Auto Sport Museum 12 mars 2023 Auto Sport Museum Chatillon-coligny Châtillon-Coligny

Chatillon-coligny