Exposition « James Bond – Les années Julienne » Auto Sport Museum Chatillon-coligny Chatillon-coligny Catégorie d’Évènement: Chatillon-coligny Exposition « James Bond – Les années Julienne » Auto Sport Museum Chatillon-coligny, 4 mars 2023, Chatillon-coligny. Exposition « James Bond – Les années Julienne » 4 mars – 18 juin Auto Sport Museum Voir https://www.autosportmuseum.com/ Exposition « James Bond – Les années Julienne ». Le musée vous invite à découvrir son exposition temporaire James Bond – Les années Julienne. Certains des véhicules présents dans les 6 films sur lesquels Rémy Julienne, notre regretté parrain, a travaillé seront présentés.

Outre l’exposition de voitures, des vidéos, bandes sons, des images seront également exposées. De plus la salle de projection consacrée à Rémy Julienne aura un nouveau document, pour une projection totale d’une heure. Ouvert en semaine seulement pendant les vacances scolaires. Ouvert tous les week-ends et jours fériés. Auto Sport Museum 8 Rue Colette, Chatillon-coligny Chatillon-coligny [{« type »: « link », « value »: « https://www.autosportmuseum.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@autosportmuseum.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T09:00:00+01:00 – 2023-03-04T12:00:00+01:00

