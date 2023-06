Rallye des Amazones Auto Sport Muséeum Chatillon-coligny Chatillon-coligny Catégorie d’Évènement: Chatillon-coligny Rallye des Amazones Auto Sport Muséeum Chatillon-coligny, 10 juin 2023, Chatillon-coligny. Rallye des Amazones Samedi 10 juin, 10h00 Auto Sport Muséeum Voir https://www.rallyedesamazones.com Rallye des Amazones à l’Auto Sport Muséeum. Exposition des véhicules participants au rallye, vente de tickets de tombola au profit de l’Association Skin, à gagner : 1/2 journée de location d’une lotus, cartes cadeau, maroquinerie… Tirage au sort à l’arrivée du rallye à Autry-le-Châtel. Auto Sport Muséeum 8 Rue Colette, Chatillon-coligny Chatillon-coligny [{« type »: « link », « value »: « https://www.rallyedesamazones.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

