2022-04-24 – 2022-04-24 L’association AUTO RETRO PORNIC a été créée le 12 avril 2015 par des passionnés de véhicules anciens. Basée sur la commune de Pornic en Loire Atlantique (44) elle rassemble les amoureux de voitures de caractère d’un âge respectable entretenues dans les règles de l’art.

Bonne humeur et courtoisie de rigueur ! Exposition mensuelle (selon calendrier, tous les 4ème dimanche de chaque mois, hors juillet et août) de véhicules anciens, d’un âge minimum de 30 ans, présentée par l’association AUTO RETRO PORNIC.

*A noter que le Rassemblement du dimanche 22 mai, se tiendra Parking de la Birochère, Rue de la Berne

