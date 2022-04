AUTO RETRO PORNIC: JOURNEE NATIONALE DES VEHICULES D’EPOQUE Pornic, 24 avril 2022, Pornic.

AUTO RETRO PORNIC: JOURNEE NATIONALE DES VEHICULES D’EPOQUE Pornic

2022-04-24 – 2022-04-24

Pornic Loire-Atlantique

Devenu un évènement incontournable depuis 2017, cette manifestation ayant pour but de faire connaître notre passion, a pris une ampleur nationale très importante et concerne les propriétaires des 800 000 véhicules d’époque présents en France qui sont invités ce jour-là, à sortir leurs belles anciennes du garage. Cette année, AUTO-RETRO PORNIC souhaite mettre en avant les véhicules d’avant-guerre, nos ancêtres automobiles ! Nous attendons pour cet évènement environ 30 « anciennes » construites entre 1898 et 1939. Elles prendront la route en fin de matinée pour rejoindre le centre de Préfailles en longeant la cote de Jade avec une arrivée prévue sur place vers midi pour déjeuner. Bien entendu, tous les propriétaires de véhicules de cette période sont les bienvenus : des bulletins d’inscription spécifiques ont été édités pour recenser les véhicules concernés. Ce plateau sera complété naturellement par tous les véhicules (autos, motos, cyclomoteurs) de plus de 30 ans et Auto Retro Pornic invite les propriétaires collectionneurs a les rejoindre pour cette grande fête de l’automobile ancienne.

Nous attendons ce jour-là plus de 100 véhicules de collection (de plus de 30 ans) qui seront exposés sur le lieu habituel de nos rassemblements à la Ria de Pornic.

C’est un grand jour pour AUTO-RETRO PORNIC qui fête ses 7 années d’existence !

Dès 9H du matin l’équipe de bénévole du Club sera sur place pour préparer l’accueil des participants.

Pour les projets à venir, nos rassemblements sur la RIA de Pornic sont programmés le 4ème dimanche de chaque mois* (sauf juillet, août et décembre).



*A noter que le Rassemblement du dimanche 22 mai, se tiendra ParKing de la Birochère, Rue de la Bernerie à Pornic, en raison des festivités de la ville sur notre lieu habituel .

Pour la 6ème année consécutive AUTO-RETRO PORNIC s’associe à la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque programmée chaque année, par la Fédération Française.

+33 6 08 65 21 10

