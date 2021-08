AUTO RETRO Ferrières-Poussarou, 29 août 2021, Ferrières-Poussarou.

AUTO RETRO 2021-08-29 – 2021-08-29

Ferrières-Poussarou Hérault Ferrières-Poussarou

EUR 15 A l’occasion d’une journée champêtre 2 associations vous propose une belle journée avec animations et rassemblement de voitures retro

A La Fraise Direction Camprafraud venez pofitez d’une journée avec repas, presentation de vehicule vintage, repas et musique.

Les consignes sanitaires seront port du masque et respects des distance de seurité

Journee champetre avec animations

+33 6 87 87 21 07

dernière mise à jour : 2021-08-24 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC