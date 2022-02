Auto-réparation de vélos Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Atelier gratuit pour la famille. **Obligation de présenter un passe vaccinal.**

Atelier gratuit en accès libre. Nombre de places limité.

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou électrique, grâce aux conseils de professionnels. Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer chez vous. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T15:30:00;2022-02-23T16:00:00 2022-02-23T17:30:00

