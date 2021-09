Auto Moto Rétro Rouen Parc des expositions de Rouen, 18 septembre 2021, Le Grand-Quevilly.

La 19ème édition du Salon Auto Moto Rétro se tiendra les 18 et 19 septembre 2021 au Parc des Expositions de Rouen ! Cette année, le salon a le plaisir de recevoir la marque Mercedes en tant qu’invité d’honneur. Auto Moto Rétro, c’est la rencontre de professionnels et de particuliers autour d’une même passion. La notoriété de ce salon progresse chaque année, faisant de lui l’un des plus grands rassemblements de l’Ouest de la France dans sa catégorie. Le salon réunit dans un même lieu une bourse d’échange, une exposition invitée d’honneur et également des plateaux de véhicules autos et motos. Pendant deux jours, les passionnés auront l’occasion d’acheter des accessoires automobiles et motos mais aussi d’admirer les plus beaux spécimens anciens et de collection sur près de 33 000 m². Comme à chaque édition depuis 3 ans, une vente aux enchères de véhicules de collection et d’automobiles aura lieu dans la Verrière le dimanche 19 septembre. Plus de 260 exposants, dont 80 clubs et particuliers, partageront leur passion de la mécanique et des véhicules de collection avec vous.

Parking gratuit sur place / Tarif plein : 9,00 € / Tarif réduit : 8,00 € / Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

