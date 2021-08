La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise La Plagne-Tarentaise, Savoie Auto Moto Rétro La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

La Plagne Tarentaise Savoie La Plagne Tarentaise Auto Moto Retro – LE rassemblement de véhicules anciens en Tarentaise. Une soixantaine de véhicules d’exception, des années 20 aux années 70, viendront défiler pour le plaisir des yeux le weekend du 15 août ! info@la-plagne.com +33 4 79 09 02 01 dernière mise à jour : 2021-07-31 par Office de Tourisme de la Grande Plagne

