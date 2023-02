Auto-moto rétro et Rentrée des Arts Matzenheim Matzenheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Matzenheim

Auto-moto rétro et Rentrée des Arts, 3 septembre 2023, Matzenheim rue Chanoine E. Mertian Matzenheim Bas-Rhin

2023-09-03

Bas-Rhin Matzenheim Rassemblement de voitures et de véhicules anciens dans la cour du collège St Joseph de Matzenheim. Animations musicale assurée par Flexmachine (rock). Buvette, restauration et tombola pour gagner un solex. Rassemblement de véhicules anciens dans la cour du collège, tout au long de la journée. +33 6 65 15 79 89 Matzenheim

