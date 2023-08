Formation aux métiers du transport Auto ecole BLAVIA etauliers, 31 août 2023, etauliers.

Formation aux métiers du transport Jeudi 31 août, 10h30 Auto ecole BLAVIA Tests de sélection

La Région Nouvelle Aquitaine vous accompagne pour vous former aux métiers du transport de marchandises.

Venez vous informer puis réaliser les tests de sélection pour apprendre à conduire un véhicule lourd (catégorie C) et obtenir la FIMO marchandises afin d’obtenir les compétences requises pour le métier de conducteur routier marchandises.

Auto ecole BLAVIA route de l'hopital 33820 Etauliers etauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-31T10:30:00+02:00 – 2023-08-31T12:00:00+02:00

