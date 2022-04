AUTO CROSS Saint-Junien Saint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Haute-Vienne Saint-Junien Tarifs entrées : Samedi 8€, Dimanche 12€, Forfait weekend 15€. Tout public. Organisé par l’ASA Terre, les 39ème Auto Cross et 28ème Sprint-car se tiendront au circuit de Saint-Junien. Cette épreuve compte pour le Championnat de France.

Programme :

– Le Samedi Warm-UP à partir de 8h

– Essais Chronométrés à partir de 9h

– 1ère et 2ème Manches qualificatives à partir de 13h

– Le Dimanche 3ème manche qualificative à partir de 8h30

Tarifs entrées : Samedi 8€, Dimanche 12€, Forfait weekend 15€. Tout public.

