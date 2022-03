Autisme, Littérature, Cuisine Aix-en-Provence, 2 avril 2022, Aix-en-Provence.

Autisme, Littérature, Cuisine Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (Inspé) d’Aix-Marseille – AMU 2 Avenue Jules Isaac Aix-en-Provence

2022-04-02 09:00:00 – 2022-04-02 12:30:00 Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (Inspé) d’Aix-Marseille – AMU 2 Avenue Jules Isaac

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

L’idée est de partager un temps littéraire et musical avec ces familles et également les professionnels qui interviennent dans ce domaine.

Pour la journée mondiale de l’autisme, laissez-vous embarquer par un petit salon des éditeurs, libraires et auteurs, par un voyage avec la conteuse Layla Darwich et par les chants avec le groupe Joïa Vocce.





● 9h Petit salon littéraire avec des éditeurs, libraires et auteurs.

● 10h30 un voyage avec Layla Darwich (contes et récits) et Fwad Darwich (musique).

● 11h45 laissez-vous embarquer avec le groupe Joïa Vocce et leurs chants du monde a capella.

Dans le cadre de la journée mondiale de l’autisme, le 2 avril, nous organisons en direction des professionnels, des familles et des enfants avec autisme une manifestation sur le thème “autisme, littérature & cuisine”.

veronique.rey.2@univ-amu.fr +33 6 52 22 54 35 https://coloe.fr/la-journee-mondiale-de-lautisme-2022-a-aix-en-provence-inspe-2-rue-jules-isaac/

L’idée est de partager un temps littéraire et musical avec ces familles et également les professionnels qui interviennent dans ce domaine.

Pour la journée mondiale de l’autisme, laissez-vous embarquer par un petit salon des éditeurs, libraires et auteurs, par un voyage avec la conteuse Layla Darwich et par les chants avec le groupe Joïa Vocce.





● 9h Petit salon littéraire avec des éditeurs, libraires et auteurs.

● 10h30 un voyage avec Layla Darwich (contes et récits) et Fwad Darwich (musique).

● 11h45 laissez-vous embarquer avec le groupe Joïa Vocce et leurs chants du monde a capella.

Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (Inspé) d’Aix-Marseille – AMU 2 Avenue Jules Isaac Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-08 par