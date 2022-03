Autisme et inclusions – Quelle place pour la diversité dans la société ? De l’école au travail. Besançon, 6 avril 2022, Besançon.

Autisme et inclusions – Quelle place pour la diversité dans la société ? De l’école au travail. Petit kursaal 2 Place du Théâtre Besançon

2022-04-06 08:00:00 – 2022-04-06 16:45:00 Petit kursaal 2 Place du Théâtre

Besançon Doubs

EUR 10 30 Le Centre Ressources Autisme de Franche-Comté organise avec l’Académie de Besançon une journée d’étude le 6 avril 2022 au petit Kursaal de Besançon autour de la thématique suivante : « Autisme et inclusions – Quelle place pour la diversité dans la société ? De l’école au travail ».

Chaque personne dans le spectre de l’autisme présente des intérêts et des besoins d’apprentissage qui lui sont propres. L’Education nationale, dans sa mission de service public, a pour vocation de soutenir l’inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. Toutefois, les familles rapportent souvent les parcours chaotiques de scolarisation de leurs enfants avec autisme et leur inévitable et épuisante lutte. L’Ecole a cette double finalité d’apprentissage et d’épanouissement individuel au sein d’un collectif qui fait sens et qui façonne la société de demain.

Cette journée d’étude sera l’occasion de réunir les personnes avec autisme, les familles, les professionnels de l’Education et du Soin – libéraux, sanitaires ou médico-sociaux – de notre région.

formationscrafc@chu-besancon.fr +33 3 81 21 82 44 https://www.cra-franchecomte.fr/

Petit kursaal 2 Place du Théâtre Besançon

