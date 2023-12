LES HIVENALES DU RIRE ET DU VIN – HAMLET EN 30 MINUTES Autignac, 26 janvier 2024, Autignac.

Autignac Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26

fin : 2024-01-26

Spectacle à 21h à la salle Marc Cassot.

SHAKESPEARE REVISITÉ, le spectacle fondateur de la Compagnie Le Bruitquicourt, s’amuse avec l’œuvre sacrée de William Shakespeare. Tout en préservant l’essence de la pièce, les quatre comédiens s’accordent à merveille pour réinventer le théâtre dans le théâtre et faire surgir de ce drame une comédie hilare et déjantée (plus de 400 représentations depuis 2008).

» La postérité de « Hamlet » passe désormais par cette version accélérée de l’œuvre la plus longue du grand Will. En bon sprinter, le comédien et metteur en scène Luc Miglietta, qui n’en est pas à son premier triomphe, évite toutes les analyses psychocritiques et soporifiques pour nous servir avec une dérision salutaire la quintessence d’un texte-monument du théâtre élisabéthain. » Télérama

Soirée en présence du Domaine La Folie Vigneronne. Tarif : 12€ : réduit: 5€ . 60€ les 6 spectacles. Sur réservation.

Autignac 34480 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT AVANT-MONTS