2022-07-16 – 2022-07-17 Samedi 16 juillet : Buvette/ restauration ouverte non stop. 9h/17h :MARCHÉ TERROIR, vignoble et ambulant. 14h/17h : Jeux enfants. 19h : Apéritif /tapas, ambiance festive. 22h : Soirée neige avec DJ VIN'S. Dimanche 17 juillet : 14h Concours de pétanque en doublette montée. 15h30 LOTO 30 parties. 19h Apéritif/tapas en musique. 20h30 Repas/spectacle orchestre MERCURY. Tarif : adulte 18€ enfant 10€.

