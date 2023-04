Fête de la Nature : les plantes sauvages de ma rue, 27 mai 2023, Autichamp.

Balade botanique dans les rues d’Eurre à la découverte des plantes sauvages qui poussent dans les fentes du trottoir, qui sont si petites, mais nous rendent de si grands services..

2023-05-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-27 17:00:00. .

Autichamp 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Botanical walk in the streets of Eurre to discover the wild plants that grow in the cracks of the sidewalk, which are so small, but give us such great services.

Paseo botánico por las calles de Eurre para descubrir las plantas silvestres que crecen en las grietas del pavimento, tan pequeñas, pero que tan grandes servicios nos prestan.

Botanischer Spaziergang durch die Straßen von Eurre, um wilde Pflanzen zu entdecken, die in den Ritzen des Bürgersteigs wachsen, die so klein sind, uns aber so große Dienste leisten.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme du Val de Drôme