AUTHOR & PUNISHER + MVTANT Toulouse, 7 avril 2022, Toulouse.

AUTHOR & PUNISHER + MVTANT ÉCLUSE SAINT-PIERRE 5 Allée de Brienne Toulouse

2022-04-07 20:45:00 – 2022-04-07 23:30:00 ÉCLUSE SAINT-PIERRE 5 Allée de Brienne

Toulouse Haute-Garonne

15.8 EUR 15.8 Author & Punisher est un groupe de metal industriel doom & drone formé en janvier 2004, composé d’un seul homme ; l’ingénieur en mécanique et artiste Tristan Shone, qui utilise principalement des machines /contrôleurs et haut-parleurs fabriqués sur mesure.

Les dispositifs s’inspirent fortement des aspects de l’automatisation industrielle, de la robotique et des outils et dispositifs mécaniques, en se concentrant sur l’érotisme de l’interaction avec la machine.

À ce jour, Author & Punisher compte sept albums plébiscités et un EP, dont le dernier en date est ‘Krüller’ qui sortira le 11 février 2022.

Les méthodes non conventionnelles mais assidues de Shone avec la musique et la machine ont permis des collaborations cruciales avec James Kent de Perturbator, Danny Carey et Justin Chancellor de Tool, qui apparaissent respectivement sur les morceaux de ‘Krüller’ : “Misery” et “Centurion”.

MVTANT est fortement influencé par des artistes classiques post-punk, industriels et ebm, mais aussi par les films d’horreur et de science-fiction, le cinéma d’animation, la littérature.

Ses deux EP sur cassettes Gore et Mirrorshade – écrits de 2016 à 2018 – renvoient aux premiers artistes industriels, spécifiquement nord-américains, et à leurs configurations de studio primitives.

Avec des synthétiseurs et des échantillonneurs vintage, MVTANT a composé ses morceaux sur un échantillonneur Akai MPC60 et les a enregistrés sur une bobine 16 pistes. Les EPs ont ensuite été mixés et masterisés sur cassette – aucun ordinateur n’a été utilisé. Cette méthode ardue de création musicale, qui n’existe plus depuis longtemps, apporte un grain et un aspect grinçant.

Écluse Saint-Pierre c’est la nouvelle salle de concert du centre ville derrière la place Saint Pierre, toute équipée en sound system DnB et toute neuve !

