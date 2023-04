Festillésime 41 – Maïana et l’odysée Mélody à Authon Authon Catégories d’Évènement: Authon

Loir-et-Cher

Festillésime 41 – Maïana et l’odysée Mélody à Authon, 3 juin 2023, Authon. Concert porté dans le cadre du dispositif Festillésime 41..

Samedi 2023-06-03 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-03 . 8 EUR. Authon 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Concert carried within the framework of the device Festillésime 41. Concierto realizado en el marco del programa Festillésime 41. Konzert, das im Rahmen der Maßnahme Festillésime 41 getragen wird. Mise à jour le 2023-04-12 par OT de Vendome – Territoires Vendomois

Détails Catégories d’Évènement: Authon, Loir-et-Cher Autres Adresse Ville Authon Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Authon

Authon Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/authon/

Festillésime 41 – Maïana et l’odysée Mélody à Authon 2023-06-03 was last modified: by Festillésime 41 – Maïana et l’odysée Mélody à Authon 3 juin 2023 Authon

Authon Loir-et-Cher