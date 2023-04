Musique en eure-et-loir 4 Rue de l’Église, 27 mai 2023, Authon-du-Perche.

De Falla, Debussy, Granados, Piazzolla et bien d’autres…

Impressions Tropicales, le récital pour deux guitares classiques composé de Benoit Mussard et Tiana Van Walleghem.

Un régal pour les oreilles dans un lieu sublime !.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . 15 EUR.

4 Rue de l’Église

Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



De Falla, Debussy, Granados, Piazzolla and many others…

Impressions Tropicales, the recital for two classical guitars by Benoit Mussard and Tiana Van Walleghem.

A treat for the ears in a sublime place!

De Falla, Debussy, Granados, Piazzolla y muchos otros…

Impressions Tropicales, el recital para dos guitarras clásicas de Benoit Mussard y Tiana Van Walleghem.

Un placer para los oídos en un marco sublime

De Falla, Debussy, Granados, Piazzolla und viele andere…

Impressions Tropicales, das Recital für zwei klassische Gitarren, bestehend aus Benoit Mussard und Tiana Van Walleghem.

Ein Ohrenschmaus an einem erhabenen Ort!

