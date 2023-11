Vide ta chambre ! Authie Authie Catégories d’Évènement: Authie

Somme Vide ta chambre ! Authie Authie, 12 novembre 2023, Authie. Vide ta chambre ! Dimanche 12 novembre, 09h30 Authie 2€ Réderie spéciale enfant,

puériculture, jouets, vêtements

petite restauration sur place

2€ la table d’1m50, maxi 3 tables

Salle du marais, à partir de 8h30 Authie authie 80560 Authie 80560 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0222760376 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T09:30:00+01:00 – 2023-11-12T17:30:00+01:00

2023-11-12T09:30:00+01:00 – 2023-11-12T17:30:00+01:00 comité des fêtes d’Authie Détails Catégories d’Évènement: Authie, Somme Autres Lieu Authie Adresse authie 80560 Ville Authie Departement Somme Lieu Ville Authie Authie latitude longitude 50.120757;2.489984

Authie Authie Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/authie/