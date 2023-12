Les P’tites flambées d’Autheuil : évocation et histoire AUTHEUIL Tourouvre au Perche Catégories d’Évènement: Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16 Passez 4 soirées cet hiver sur la collines d’Autheuil autour de la cheminée de la salle Giffard.

A la rencontre d’Alexandre de la Vove de Tourouvre par Sophie Montagne

Participation libre. Vin chaud offert..

AUTHEUIL Salle Giffard

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

Catégories d'Évènement: Orne, Tourouvre au Perche
Code postal 61190
Lieu AUTHEUIL
Adresse AUTHEUIL Salle Giffard
Ville Tourouvre au Perche
Departement Orne

