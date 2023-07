Fête patronale et repas du Comité des fêtes d’Autheuil AUTHEUIL Tourouvre au Perche, 15 août 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

Journée de fête à Autheuil avec :

10h30 messe église ND d’Autheuil

11h30 apéritif et repas du Comité des fêtes (Réservation : 07 77 88 47 01)

16h visite guidée de l’église ND d’Autheuil

17h30 vêpres à la Vierge.

AUTHEUIL Eglise/Salle Robert Giffard

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



During a week around August 15, this festival aims to put the light on the hill of Autheuil and its Romanesque church.

Through different events, festival-goers can discover the richness of this Romanesque architecture and participate in thematic evenings highlighting the musical arts or the discovery of local heritage such as the Bellegarde manor.

Día de fiesta en Autheuil con :

misa de 10.30 h en la iglesia de ND d’Autheuil

11.30 h: aperitivo y comida a cargo del Comité des fêtes (Reservas: 07 77 88 47 01)

16:00 Visita guiada de la iglesia de ND d’Autheuil

17.30 h Vísperas de la Virgen

Festtag in Autheuil mit :

10.30 Uhr Messe Kirche ND d’Autheuil

11.30 Uhr Aperitif und Essen des Festkomitees (Reservierung: 07 77 88 47 01)

16 Uhr Geführte Besichtigung der Kirche ND d’Autheuil

17.30 Uhr Vesper an der Jungfrau Maria

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme