Auteur mort en résidence Le Colombier, 19 mars 2022-19 mars 2022, Bagnolet.

Auteur mort en résidence

du samedi 19 mars 2022 au samedi 26 mars 2022 à Le Colombier

**AUTEUR MORT EN RÉSIDENCE** ou La veuve du 9.3 _Écriture et mise en scène de_ **_Gilles Sampieri_** Dans ce western de banlieue Une femme transporte son mari dans un cercueil à roulettes Comme un auteur mort en résidence La veuve du 93 est une pièce sur le vagabondage et la marginalité La trajectoire d’une femme de la soumission administrative jusqu’à la désobéissance, au sein d’un service public qui se désagrège Un personnage borderline qui tente de s’adapter à des mutations absurdes Rejetée à la périphérie de sa vie au milieu de la ville qui change Rejetée à la périphérie de sa profession par l’hypocrisie des commémorations La veuve, dans ses excès, implique un auteur mort à travailler encore **PROPOS** Au milieu de la bureaucratie normative, des récompenses et des commémorations, la pièce parle des trajectoires en marge. Dans un rapport à la langue de plus en plus normatif comment faire une place aux marges dans la cité. Dans ces banlieues où disparaissent les endroits du passé considérés comme des endroits d’impuretés, les bureaux futuristes de ces nouvelles résidences posent la parallèle entre urbanisation et alphabétisation. Tout comme l’urbanisme change les repères, c’est une époque qui s’en va pour cette femme qui se bat avec la mémoire, déterminée à faire éditer un auteur mort et inconnu. Il ne s’agit pas de nostalgie mais d’un regard sur ce qui disparaît à notre insu. Parallèlement à l’abandon de l’auteur, à l’exclusion des plus pauvres dans la nouvelle capitale qui s’étend, la veuve tente de rendre hommage à tous ceux qui se ratent, donner un sens à ceux qui ne servent plus à rien. La trajectoire de cette femme seule est le récit d’une colère, d’une marche contre la perte de sens et de l’uniformisation de nos espaces d’expressions. **LA TRILOGIE DES PÉRIPHÉRIES** Ce cycle de créations questionne, à travers les domaines de la culture, du sport et de l’urbanisme, les enjeux et les répercussions possibles de la reconstruction des grandes capitales contemporaines. Au centre d’un combat pour l’altérité et la poésie de nos lieux de vies, ces situations éclairent des habitants qui vivent leur territoire, des êtres dans l’urgence qui échappent… Des récits qui évoquent, au milieu du progrès, les engagements atypiques et le décrochage professionnel. Les personnages évoquent ces rencontres particulières et passionnées, souvent de bénévoles, aussi de personnes en transit qui cherchent, luttent et font le tissu, la richesse de ces départements. Les spectacles seront composés pour en témoigner poétiquement. Leur écriture interroge un rapport à la langue de plus en plus normatif et la place possible des « espaces poétiques » dans la cité. **AUTEUR MORT EN RÉSIDENCE – OU LA VEUVE 9.3** part 1 – création février 2019 au théâtre Le Colombier (Bagnolet) Dans ce western de banlieue, une femme transporte son mari dans un cercueil à roulettes. Comme un auteur mort en résidence. La veuve du 93 est une pièce sur le vagabondage et la marginalité. Un personnage borderline qui tente de s’adapter à des mutations absurdes. Rejetée à la périphérie de sa profession par l’hypocrisie des commémorations. La veuve, dans ses excès, implique un auteur mort à travailler encore. **LES MURS SAUVAGES** part 2 – création janvier 2022 au théâtre Dunois (Paris) À l’aube de la construction d’un nouveau complexe sportif, deux footballeurs confrontent leurs idées de succès avec le secret de leurs origines. Un entraineur qui travaille sans moyen avec des joueurs aveuglés par les schémas de réussite. Et un jeune qui se débat pour s’affranchir des clichés sur la banlieue et tenter sa chance aux J.O qui s’annoncent. **L’HOMME PARTICULIER** part 3 – création en cours Un entrepreneur du bâtiment s’oppose à de grandes sociétés qui construisent les résidences de demain en nettoyant la banlieue d’aujourd’hui. Un homme en état d’urgence qui évoque son travail de constructeur moderne et le souvenir de son père ferrailleur à la périphérie de Paris [http://lecolombier-langaja.com/programmation/2021-2022/la-veuve-du-93/](http://lecolombier-langaja.com/programmation/2021-2022/la-veuve-du-93/) _Ce spectacle sera également joué au Théâtre Victor Hugo (Bagneux)_ _Dans le cadre du Festival Auteurs en acte_ _En février 2022_ _Théâtre Victor Hugo_ _14 rue Victor Hugo – 92220 Bagneux_ _01 46 63 96 66_ **DISTRIBUTION** Écriture et mise en scène : **Gilles Sampieri** Interprétation : **Céline Marguerie** Régie générale et lumière : **Thomas Hanff** Création musicale – Régie son : **Gilles Sampieri** Assistant mise en scène : **Walter Thompson** Assistante costumes : **Hélène Marguerie** Soutien logistique : **Karine Lombardo** Assistante de production : **Floriane Redaud** Communication-Médiation : **Alexia Roch** _**VENDREDI 25 MARS 2022 – RENCONTRE**_ _Avec Gilles Sampieri et Céline Marguerie_ _À l’issue de la représentation_

Plein : 15 € // Réduit : 11 € (intermittent, chômeur, étudiant, moins de 25 ans, RSA, retraité) // Détaxe : 8 € (Bagnoletais) //Jeune : 5 € (moins de 18 ans)

Production Le Colombier – Écriture et mise en scène de Gilles Sampieri

Le Colombier 20 rue Marie-Anne Colombier 93170 Bagnolet Bagnolet Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T21:40:00;2022-03-20T17:00:00 2022-03-20T18:10:00;2022-03-21T20:30:00 2022-03-21T21:40:00;2022-03-22T20:30:00 2022-03-22T21:40:00;2022-03-23T20:30:00 2022-03-23T21:40:00;2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T21:40:00;2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T21:40:00