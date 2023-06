Promenade ornithologique Auteuil, Paris, France Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Promenade ornithologique Auteuil, Paris, France Paris, 23 octobre 2022, Paris. Promenade ornithologique 23 octobre 2022 – 26 mars 2023, les dimanches Auteuil, Paris, France Gratuit. Sortie animée par des bénévoles de la LPO Créée en février 1946 par Jacques Penot, la sortie du bois de Boulogne a permis l’observation de plus d’une centaine d’espèces dont une quarantaine sont abondantes. Au cours de ces sorties, l’accent est mis sur l’apprentissage des chants. Les débutants sont les bienvenus. Prévoir : chaussures de marche, vêtements de pluie, vêtements chauds, jumelles, guide ornithologique. Rdv : 9 h 00. Porte d’Auteuil, devant le restaurant « Auteuil Brasserie » (ancienne gare d’Auteuil). Promenade ornithologique proposée par Emmanuel Du Chérimont. Sans réservation.

Durée : 3h30

Activité organisée par LPO – Association de protection de la nature

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/promenade-ornithologique

2022-10-23T11:00:00+02:00 – 2022-10-23T14:30:00+02:00

