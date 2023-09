Fêtes d’Auterrive Auterrive, 7 octobre 2023, Auterrive.

Auterrive,Pyrénées-Atlantiques

Venez vous divertir aux fêtes locales du village d’Auterrive !

Au programme :

10h30 : Concours de pétanque

12h : Apéro / Grillages

18h : Conférence avec Alexis Ichas sur le thème « fêtes locales d’autrefois le long du gave d’Oloron »

20h : Repas animé par DJ BILHO

Repas : 20€ adulte / 8€ enfant RESERVATION obligatoire avant le 02/10.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Auterrive 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the local festivities in the village of Auterrive!

On the program:

10:30 am: Petanque competition

12pm: Aperitif / Grilling

6pm: Conference with Alexis Ichas on the theme of « fêtes locales d’autrefois le long du gave d’Oloron » (local festivals of yesteryear along the Gave d’Oloron)

8pm: Dinner with DJ BILHO

Meal : 20? adult / 8? child RESERVATION required before 02/10

¡Venga a disfrutar de las fiestas locales en el pueblo de Auterrive!

En el programa:

10.30 h: Competición de petanca

12h: Aperitivo / Grill

18.00 h: Conferencia de Alexis Ichas sobre el tema « Fiestas locales de antaño a lo largo del Gave d’Oloron »

20:00 h: Cena con DJ BILHO

Comida: 20? adulto / 8? niño RESERVA obligatoria antes del 02/10

Kommen Sie zu den lokalen Festen des Dorfes Auterrive und amüsieren Sie sich!

Auf dem Programm stehen:

10.30 Uhr: Boule-Wettbewerb

12 Uhr: Aperitif / Grillen

18 Uhr: Vortrag mit Alexis Ichas zum Thema « Lokale Feste von früher entlang des Gave d’Oloron »

20 Uhr: Abendessen mit DJ BILHO

Mahlzeit: 20? Erwachsene / 8? Kinder RESERVIERUNG vor dem 02.10. erforderlich

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Béarn des Gaves