Stage santé séniors AUTERIVE Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne Stage santé séniors AUTERIVE Auterive, 6 novembre 2023, Auterive. Stage santé séniors 6 et 7 novembre AUTERIVE Participation gratuite sur inscription du lundi au vendredi 9h-19h – Podomètre offert + repas pris en commun (dessert offert par la Mutualité Française occitanie. AUTERIVE auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0531481155 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T09:30:00+01:00 – 2023-11-06T16:30:00+01:00

2023-11-07T09:30:00+01:00 – 2023-11-07T16:30:00+01:00 mutualité française Mutualié Française : Équilibre et vous ! Détails Catégories d’Évènement: Auterive, Haute-Garonne Autres Lieu AUTERIVE Adresse auterive Ville Auterive Departement Haute-Garonne Lieu Ville AUTERIVE Auterive latitude longitude 43.352403;1.47751

AUTERIVE Auterive Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auterive/