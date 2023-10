Mois du Conte AUTERIVE Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne Mois du Conte AUTERIVE Auterive, 3 novembre 2023, Auterive. Mois du Conte 3 – 26 novembre AUTERIVE À LA MÉDIATHÈQUE : ATELIER YOGA : Vendredi 03 novembre de 15h à 16h – Gratuit

: Dimanche 26 novembre « Contes d’hiver et divers contes » ATELIERS D’ÉCRITURE : Lundis 6 et 13 et jeudi 23 novembre AU CINÉMA L’OUSTAL : CONTES ET FILM JEUNE PUBLIC : Dimanche 19 novembre à 11h Plus de détails sur le site de la ville d’Auterive : AUTERIVE auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

