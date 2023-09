Semaine du Commerce de proximité AUTERIVE Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Semaine du Commerce de proximité 14 – 20 octobre AUTERIVE

Samedi 14 octobre : SALON DE THÉ CHEZ CRAQUOTTE : à partir de 14h Marché Artisanal, entrée libre. BIOCOOP : Animation en magasin et marché de producteurs (fruits, légumes, fromages, charcuterie et plats cuisinés). MERCI CHÉRI : Soirée spéciale anniversaire de la boutique : cocktail-dinatoire, animation musicale et défilé de mode, entrée libre. Lundi 16 octobre : AUTO-ECOLE SHALNE 2.0 : 14h-15h Session révision du code de la route Gratuit, accessible dès 14 ans. Inscription souhaitée : 05 62 21 20 37 BROLLO FLEURS : Atelier de composition florale pour adulte, Matériel prêté et composition offerte. Sur inscription : 05 61 50 61 65. De 14h à 16h30. Mardi 17 octobre : SALON DE THE CHEZ CRAQUOTTE : Café des aidants 14h, gratuit. Sur inscription : 06.83.00.10.05. Mercredi 18 octobre : SALON DE THE CHEZ CRAQUOTTE : atelier cuisine parents/enfants. Sur inscription, voir condition de participation par téléphone 06.83.00.10.05. CREDIT AGRICOLE : Conférence citoyenne « l’inclusion via le numérique », entrée libre, 19h, suivie d’un cocktail-dinatoire. Salle du Belvedère, 31190 AUTERIVE Jeudi 19 octobre : AUTO-ECOLE SHALNE 2.0 : 14h-15h Session révision du code de la route Gratuit, accessible dès 14 ans. Inscription souhaitée : 05 62 21 20 37 BOULANGERIE-PATISSERIE MF : Atelier pâtisserie adulte, gratuit. Inscription obligatoire avant le 14 octobre :07 81 27 36 40. SALON DE THE CHEZ CRAQUOTTE : Soirée jeux de société animée, entrée libre mais inscription souhaitée : 06.83.00.10.05. Vendredi 20 octobre : 600€ de bons d’achats à remporter et à utiliser sur le marché de plein vent ! Ô PETITES MAINS : Atelier pédagogique autour de la ruche et atelier mosaïque en coquille d’œufs. Accessible aux enfants accompagnés de leur parents. Présence de 8h à 13h. AUTO-ECOLE SHALNE 2.0 : Sensibilisation et échange sur l’alcool au volant (absorption, élimination, effets et risques, loi, médicaments) 14h-15h. Test de lunettes simulant alcoolémie. Inscription souhaitée : 05 62 21 20 37 – Gratuit. A partir de 14 ans. LA TABLE DES ARTISTES : repas-concert, sur réservation.05 32 58 00 99 En continue du 14 au 20 octobre ! ZENITUDE : Atelier « Mieux connaître sa peau et ses besoins » 20 min. Sur rendez-vous UNIQUEMENT, Gratuit sans obligation d’achat (dans la limite des places disponibles) 30% de remise dès 2 produits achetés sur les produits de la gamme PHYT’S (dans la limite des stocks disponibles). Prise de RDV par téléphone : 05.34.52.07.38. MERCI CHERI : Tombola anniversaire. Voir conditions en magasins. CAVE LE ROUGE ET LE BLANC : Dégustation à l’aveugle avec tombola pour les participants. Tirage au sort le vendredi 20. Plusieurs lots de vin à gagner. Participation 18 ans et +. CREDIT AGRICOLE : Diagnostic j’écorénove (20min). Entrée libre. Atelier création/reprise pour les commerçants et artisans (inscription préalable >18 ans) (20 minutes). Entrée libre. ANIMOCCITANIE : Promotions spéciales en magasin. 35 AVENUE : Promotions spéciales en magasin. MOP VOYAGES SELECTOUR : Sélection de destinations et séjours au départ de Toulouse ! AUTERIVE OPTIQUE : Promotions spéciales en magasin. LA BOUTIQUE : Promotions spéciales en magasin. BOUCHERIE FREDERIC : Promotion sur la saucisse fraîche 8.90€/kg ! LE FOURNIL ST MARTIN : Vente pain de farine bio. Farine issue du Moulin Cante Caille d’Auragne. Quantité limitée. Ô PETITES MAINS : nouvelles créations et artisanes à découvrir en boutique ! AUTERIVE auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.auterive31.fr »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 504, « options »: {« _layout »: {« values »: {« square »: « Square », « portrait »: « Portrait », « landscape »: « Landscape »}, « label »: « Map orientation », « value »: « landscape »}}, « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Semaine du Commerce de Proximitu00e9 – Google My Maps », « thumbnail_url »: « https://www.google.com/maps/d/thumbnail?mid=1WJpSANUVKL3Xv2uIzET_kFci1cNbZ_4 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.google.com/mymaps/viewer?mid=1WJpSANUVKL3Xv2uIzET_kFci1cNbZ_4&hl=en_US », « thumbnail_height »: 520}, « link »: « https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1WJpSANUVKL3Xv2uIzET_kFci1cNbZ_4&usp=sharing »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

