Autant qu’on s’emporte en chantant Bayonne, 24 mars 2023, Bayonne .

Autant qu’on s’emporte en chantant

La Luna Negra Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques Rue des Augustins La Luna Negra

2023-03-24 20:30:00 – 2023-03-25

Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Doty et Antho vous présentent un voyage entre le music-hall et la chanson française.

Ce duo échevelé chante l’amour et l’espoir tout en humour, dans une partie de ping-pong vocal et théâtral mise en scène et en chansons par Sylvain Richardot (Chanson Plus Bifluorée).

Un mélange de chansons du répertoire français et de compositions originales interprétés par deux artistes à la complicité scénique impressionnante.

Doty et Antho vous présentent un voyage entre le music-hall et la chanson française.

Ce duo échevelé chante l’amour et l’espoir tout en humour, dans une partie de ping-pong vocal et théâtral mise en scène et en chansons par Sylvain Richardot (Chanson Plus Bifluorée).

Un mélange de chansons du répertoire français et de compositions originales interprétés par deux artistes à la complicité scénique impressionnante.

+33 5 59 25 78 05 La Luna Negra

La luna negra

Rue des Augustins La Luna Negra Bayonne

dernière mise à jour : 2023-01-06 par