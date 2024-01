Australia Day 2024 w/ Live concert & mix by Charles Rikz @ Café Oz Denfert Café Oz Denfert Paris, vendredi 26 janvier 2024.

Le vendredi 26 janvier 2024

de 20h00 à 05h00

.Tout public. payant Entrée gratuite avant 21h, puis avec une conso : 15 EUR

Le 26 janvier, une date qu’aucun Australien(e) n’oublie !

Préparez-vous à célébrer l’Australia Day au Café Oz ! L’adresse incontournable pour honorer cette journée

Alors, montons le volume pour une célébration qui promet d’être plus sauvage qu’un kangourou sur un trampoline

Une ambiance à l’australienne assurée et démultipliée !

Concert live de 20h à 23h

Des burgers et pizzas, des cocktails qui sont une explosion de saveurs, et des planches à partager pour passer un moment « no worries » comme en Australie.

Mix by Charles Rikz après le concert

N’oubliez pas d’inviter tous vos amis Australiens ou non, pour faire la fête à la Aussie toute la nuit

Cheers, mate !

Entrée gratuite avant 21h, puis 15€ avec une conso

ℹ Infos & résas : denfert@cafe-oz.com

L’accès à l’établissement est réservé aux personnes majeures – une pièce d’identité peut vous être demandée. Votre tenue et votre attitudes doivent être soignées à toute heure.

Café Oz Denfert 3 Place Denfert-Rochereau 75014 Paris

Contact : https://cafe-oz.com/soirees/australia-day-2024-cafe-oz-denfert-concert-live-music-dj-set/

Webymart Australia Day 2024 w/ Live concert & mix by Charles Rikz @ Café Oz Denfert