Austerlitz : histoire d’une gare méconnue, samedi 30 mars 2024.

Le mercredi 01 mai 2024

de 10h30 à 12h30

Le lundi 01 avril 2024

de 10h30 à 12h30

Le dimanche 31 mars 2024

de 14h00 à 16h00

Le samedi 30 mars 2024

de 14h30 à 16h30

Le samedi 30 mars 2024

de 10h30 à 12h30

.Public jeunes et adultes. payant

De 8 à 15 euros.

Découverte d’une gare parisienne atypique avec un spécialiste de l’histoire des transports.

Mise en service en 1840, la gare d’Austerlitz est la grande gare parisienne la moins fréquentée. Pourtant, jusqu’à la fin des années 1980, Austerlitz accueillait les principales relations ferroviaires vers le Sud-Ouest de la France. Alors que l’arrivée du TGV à Montparnasse avait alors entraîné un repli de l’activité, cette gare et son quartier sont aujourd’hui en pleine métamorphose.

Cette visite vous permettra de découvrir l’histoire souvent méconnue de cette gare atypique dans le paysage des grands édifices ferroviaires parisiens : étonnement traversée par une ligne de métro dès 1906 au coeur d’une des plus grandes verrières de France, Austerlitz est la première à accueillir une gare souterraine en 1969 mais aussi à avoir connu un prolongement dans le centre de Paris avec la gare d’Orsay en 1900.

De nombreuses photographies issues des archives de la SNCF et de la RATP vous permettront de mieux comprendre l’évolution de ce territoire.

Cette visite vous est proposée par Jean-Emmanuel Terrier, titulaire d’une maîtrise d’Histoire contemporaine (Paris IV – Sorbonne), d’un DEA d’Histoire des Techniques (CNAM/EHESS/Paris IV et Paris VIII) et préparant un doctorat d’Histoire à l’université Toulouse-Jean Jaurès. Il est l’auteur de deux ouvrages consacrés à l’histoire des transports en île-de-France : « La saga de la Petite Ceinture – Tome 2 » (La Vie du Rail, 2018) et « Aéroport de Paris-Le Bourget. Un siècle d’histoire » (Amarena, 2019). Il fait également partie de l’équipage du musée de l’Air et de l’Espace (département Recherche et Documentation) et s’implique dans différentes associations de valorisation du patrimoine ferroviaire francilien.

Le lieu précis du redv sera indiqué sur votre billet. Il se situe vers la gare d’d’Austerlitz

