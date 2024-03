Auster Loo Collective au Studio de l’Ermitage Studio de l’Ermitage Paris, mercredi 22 mai 2024.

Le mercredi 22 mai 2024

de 20h30 à 22h30

.Tout public. payant

De 16 à 19 euros.

En lien avec la sortie d’album (Igloo Records – 2024).

Auster Loo Collective insuffle un vent nouveau sur la scène des musiques acoustiques et improvisées en Belgique. Au sein du collectif, les musiciens se donnent le défi de mettre leurs parcours au service d’un langage musical nouveau.

Sous la direction artistique de Simon Leleux, ils partent à la recherche d’horizons inexplorés. Explorateur versatile, ce percussionniste belge développe depuis plusieurs années des propositions musicales singulières qui tentent de trouver le lien juste entre le calque sensible d’un cheminement personnel et celui de langages musicaux d’une diversité surprenante.

Il en résulte un univers singulier, fruit d’une alchimie unique entre l’exploration et la création de ponts sonores. Des mélodies poignantes et oniriques alternent avec des compositions rythmées et énergiques. Chaque musicien apporte sa touche unique, créant un son original qui mêle la subtilité caractéristique du koto aux mélodies enjouées de la kora d’Afrique de l’Ouest, le piano et la contrebasse, la flûte et le setar iranien, les percussions et les voix.

Simon Leleux : Percussions et compositions

Lydie Thonnard : Flûtes et chant

Shahab Azinmehr : Setar et chant

Bao Sissoko : Kora et chant

Aki Sato : Koto, Shamisen et chant

Vincent Noiret : Contrebasse

Celestin Massot : Piano

Osvaldo Hernandez : Percussions et chant

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/auster-loo-collective https://www.facebook.com/austerloo https://www.facebook.com/austerloo https://www.billetweb.fr/auster-loo-collective

