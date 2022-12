La Balade du Père Noël – Samedi 17 décembre Aussonne, 17 décembre 2022, Aussonne.

Le samedi 17 décembre à partir de 10h, le centre de la ville sera le décor d’une balade insolite.

Une matinée exceptionnelle attend les enfants et les familles d’Aussonne à l’approche des fêtes de Noël. Le Père Noël, ses rennes, ses lutines et ses lutins vous invitent à défiler à leur côté, avec cette année une véritable Calèche décorée des plus belles couleurs de l’hiver.

– 10h / Départ du convoi-défilé devant la poste, route de Daux.

– de 10h à 10h30 / Parade en calèche tout le long de la rue de la république jusqu’au parking des commerces (intersection / rte de Merville et rte de Seilh)

– de 10h30 à 11h / Parade en calèche (défilé retour) en remontant la rue de la république jusqu’à l’église.

– de 11h à 11h30 / Mini concert sur le parvis de l’église puis déplacement (à pied) par la rue de l’église jusqu’à la « petite halle », place Jean Jaurès.

– de 11h30 à 12h30 / Concert de la fanfare sous la « petite halle » (fermeture temporaire des accès à la place Jean Jaurès entre 11h et 13h) + Promenade du public en calèche offerte par la Mairie d’Aussonne.

– de 12h30 à 13h / partage convivial autour de la buvette et du stand « gourmand » sous la petite halle, place Jean Jaurès.

Le service « Culture » de la Mairie d’Aussonne vous espère très nombreux pour parader et danser avec la fanfare « Gamm’A Jeter Brass Band » tout en dégustant les gourmandises soigneusement préparées par l’Association des Parents d’Elèves.



