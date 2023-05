La Maurienne c’est trop Forts ! visite groupe Forts de l’Esseillon, 1 mai 2023, Aussois.

Vous connaissez le point commun entre les forts de

l’Esseillon et les églises baroques ? Tous ont de quoi en imposer, par leurs positions dominantes, leurs

architectures et leurs histoires captivantes.

Partez à leur conquête et revenez conquis !.

2023-05-01 à ; fin : 2023-09-30 . .

Forts de l’Esseillon L’Esseillon

Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Do you know what the forts of the Esseillon have in common with

and the baroque churches? All of them have something to impress with their dominant positions, their

architecture and their captivating stories.

Set out to conquer them and come back conquered!

¿Sabe qué tienen en común los fuertes del Esseillon con el

esseillon y las iglesias barrocas? Todos tienen algo que impresionar con sus posiciones dominantes, su

arquitectura y sus cautivadoras historias.

Láncese a su conquista y vuelva conquistado

Kennen Sie die Gemeinsamkeiten zwischen den Forts von

l’Esseillon und den Barockkirchen? Alle haben etwas zu bieten, das sie beeindruckt: ihre dominanten Positionen, ihre

architektur und fesselnde Geschichten.

Machen Sie sich auf den Weg, um sie zu erobern, und kehren Sie erobert zurück!

Mise à jour le 2023-03-20 par Fondation Facim