Fête de la musique 4 Rue du Gozes Abadies, 21 juin 2023, Aussevielle.

– 14h: Les saines colères de Michel Buhler

– 16h: projection d’un film d’une heure trente sur le chanteur Serge Utgé-Royo

– 20h30: soirée chanson cabaret

buvette toute la journée.

4 Rue du Gozes Abadies Place de la mairie

Aussevielle 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



– 2pm: Michel Buhler’s « Les saines colères

– 4pm: screening of a one and a half hour film about the singer Serge Utgé-Royo

– 8:30 pm: cabaret song evening

refreshment bar all day long

– 14.00 h: « Les saines colères » de Michel Buhler

– 16.00 h: proyección de una película de una hora y media sobre el cantante Serge Utgé-Royo

– 20.30 h: velada de canciones de cabaret

bar de refrescos todo el día

– 14 Uhr: Les saines colères von Michel Buhler

– 16 Uhr: Ein anderthalbstündiger Film über den Sänger Serge Utgé-Royo

– 20:30 Uhr: Chanson-Kabarett-Abend

getränkestand den ganzen Tag

