Bordeaux Bordeaux Bordeaux, Gironde Ausone à Bordeaux (309-394) : le plus inconnu de nos grands Bordelais avec Terre & Océan Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Ausone à Bordeaux (309-394) : le plus inconnu de nos grands Bordelais avec Terre & Océan Bordeaux, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Bordeaux. Ausone à Bordeaux (309-394) : le plus inconnu de nos grands Bordelais avec Terre & Océan

Bordeaux, le dimanche 4 juillet à 10:00

**Universitaire, homme de lettres, homme politique proche de l’Empereur à qui il doit sa position sociale, tout laisserait croire que nous connaissons parfaitement l’histoire de ce haut dignitaire du Bas Empire. Et pourtant… L’histoire plus discrète ou “cachée” d’Ausone révèle un homme également mis au ban de la société, un chrétien bien “incertain” dans ses convictions et un ami qu’il faut oublier sur ces “vieux jours” bien tristes et solitaires.** **Dans tous les cas, nous devons à Ausone une description particulièrement intéressante du cœur urbain du Bordeaux du IVe siècle, mais aussi du fleuve et des campagnes aux portes de Bordeaux.** **Une histoire trop peu connue…** **Sur inscription.** **À Bordeaux centre,** **rendez-vous communiqué à l’inscription.** **Tout public.**

Gratuit, sur inscription

Decimus Magnus Ausonius (309/310 – 394/395) : Ausone est incontestablement l’une des figures incontournables de l’histoire de Bordeaux, alors appelée Burdigala, au IVe siècle ap. J.-C. Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Bordeaux Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Bordeaux Bordeaux