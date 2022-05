AUSGANG (CASEY) + ZEUZLOO La boîte à Musique, 16 juin 2022, Wattrelos.

AUSGANG (CASEY) + ZEUZLOO

La boîte à Musique, le jeudi 16 juin à 20:00

**AUSGANG (CASEY)** ——————- Après deux albums solos uniques en leur genre, de multiples collaborations (Asocial Club, Zone libre…), des échappées théâtrales ou à l’affiche de « Viril » (avec B.Dalle et V.Despentes), **Casey** revient à ses premiers amours rap/rock. On l’attendait au tournant : avec **AUSGANG**, elle dynamite le circuit. Appuyé par Marc Sens à la guitare/basse, Manusound aux machines/basse, et Sonny Troupé à la batterie, le groupe dépouille tout, un concentré de rage, d’humour noir, de sons lourds mais aussi électro méchamment rafraîchissants. Casey au sommet de son art niveau textes/flow, on en ressort lessivé, comme neuf. Si le projet AUSGANG était en gestation depuis un moment, le moins qu’on puisse dire, c’est que ça valait le coup d’attendre le déluge. De feu. Dès le premier morceau enregistré, sans mixage ni rien, ça défonçait déjà grave. Ceux qui ont suivi n’ont pas confirmé l’impression, mais dynamité toutes les banques : une joie féroce, un son énorme, une parole noire jubilatoire qui donne autant envie de crever de rire (« Crapule ») que de pleurer de la soie devant toute cette beauté (« Comme une ombre »…). On y retrouve la hargne de Casey présente sur ses albums de rap ou dans ses projets collectifs, mais aussi des compos plus personnelles, à entendre entre les lignes, mâtures c’est sûr, mordantes toujours. Enfin, Ausgang est surtout un groupe. Si « Zone libre » avait montré la voie (avec Marc Sens déjà à la guitare), Manusound (machines) et Sonny Troupé (batterie) apportent un nouveau souffle, des variantes, une lumière vive au bout du tunnel. Rock/Rap même combat (« Chuck Berry »). La puissance ne se compte pas, mais comptez sur celle d’Ausgang pour ranimer vos sens. Vos oreilles, vos corps, tout ce qui résonne en nous. On ose à peine imaginer ce que ça va être en concert. « On va bouffer des nez ! Faire des cratères partout où on passe, c’est ça le but ! » Cyrano sur la lune n’a qu’à bien se tenir : Ausgang a été long à prendre les armes, mais à la fin de l’envoi, il touche. **ZEUZLOO** ———– Rappeuse et comédienne, **Zeuzloo** a débuté avec le groupe Merta en 2013. Passionnée par l’expression orale en général, touche-à-tout, elle anime également des ateliers d’écriture pour tous les publics, crée des vêtements et réalise elle-même ses propres clips. Son premier album, _Jamais contente_, sorti en 2020, est un condensé de ses multiples identités : entre rap et spoken word, théâtre et musique, féminisme et blagues graveleuses, elle remet en question les poncifs du genre, tout en évitant soigneusement de se prendre trop au sérieux.

TARIFS : 12€ / 10€ / 8€

◣ Ausgang et Zeuzloo en concert à la Boîte à Musique ! Dans le cadre d’URBX Festival.

La boîte à Musique 15 Rue Amédée Prouvost, 59150 Wattrelos Wattrelos Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-16T20:00:00 2022-06-16T23:59:00