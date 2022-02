Ausgang ( Casey ) + Relo + Mehdi BlackWind + Amir’al Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Molotov, le vendredi 11 mars à 20:30

Si le projet AUSGANG était en gestation depuis un moment, le moins qu’on puisse dire, c’est que ça valait le coup d’attendre le déluge. De feu. Dès le premier morceau enregistré, sans mixage ni rien, ça défonçait déjà grave. Ceux qui ont suivi n’ont pas confirmé l’impression, mais dynamité toutes les banques : une joie féroce, un son énorme, une parole noire jubilatoire qui donne autant envie de crever de rire (« Crapule ») que de pleurer de la soie devant toute cette beauté (« Comme une ombre »…). On y retrouve la hargne de Casey présente sur ses albums de rap ou dans ses projets collectifs, mais aussi des compos plus personnelles, à entendre entre les lignes, mâtures c’est sûr, mordantes toujours. Enfin, Ausgang est surtout un groupe. [https://www.youtube.com/watch?v=2VRjOQQUg6g](https://www.youtube.com/watch?v=2VRjOQQUg6g) [https://www.youtube.com/watch?v=2pz5UkRLd68](https://www.youtube.com/watch?v=2pz5UkRLd68) En première partie Relo Mehdi Blackwind ( Morocco ) Amir’al

♫♫♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T23:59:00

