AUSGANG + ALVAN LA SOURIS VERTE, 11 février 2023, EPINAL.

AUSGANG + ALVAN LA SOURIS VERTE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:30 (2023-02-11 au ). Tarif : 7.0 à 7.0 euros.

La Souris Verte (1-1076006) présente : ce concert. AUSGANG : Jamais à court de collaborations, qu’elles soient musicales ou théâtrales dernièrement (le spectacle Viril avec Virginie Despentes et Béatrice Dalle), la MC légendaire de Paris Nord, CASEY, revient avec un tout nouveau groupe : Ausgang. A l’image de l’entame de son deuxième couplet sur « Pas à vendre » citée plus haut, c’est une nouvelle fois un mélange des deux musiques préférées de Casey qui est créé par l’ensemble des musiciens (Marc Sens à la guitare et à la basse, Manusound aux machines et Sonny Troupé à la batterie), dans l’esprit de ses précédentes collaborations avec Zone Libre mais avec un côté plus sombre, dépouillé, et plus électronique. Un écrin musical qui sied parfaitement au flow ciselé de Casey et à ses textes emplis d’une rage froide et pourtant incandescente. Première partie : ALVAN Jeune guitariste prodige, Alvan propose des morceaux kaléidoscopiques animés par un indéniable plaisir du jeu et de la découverte à la croisée du rock et de la musique électronique. En live, l’artiste rennais développe une technique personnelle de sons glissés sur ukulele et délaisse les machines pour jouer des riffs rock sur sa guitare électrique. Signé sur le label Elektra (Warner), son dernier single « Move On » reflète bien toutes les facettes de son univers. Les productions sont accrocheuses et taillées pour un large public, à l’image des millions d’écoutes qu’il cumule sur les plateformes de streaming.Réservation PMR : 03 29 65 59 92 Alvan Alvan

Votre billet est ici

LA SOURIS VERTE EPINAL 17 rue des Etats-Unis Vosges

La Souris Verte (1-1076006) présente : ce concert.

AUSGANG : Jamais à court de collaborations, qu’elles soient musicales ou théâtrales dernièrement (le spectacle Viril avec Virginie Despentes et Béatrice Dalle), la MC légendaire de Paris Nord, CASEY, revient avec un tout nouveau groupe : Ausgang. A l’image de l’entame de son deuxième couplet sur « Pas à vendre » citée plus haut, c’est une nouvelle fois un mélange des deux musiques préférées de Casey qui est créé par l’ensemble des musiciens (Marc Sens à la guitare et à la basse, Manusound aux machines et Sonny Troupé à la batterie), dans l’esprit de ses précédentes collaborations avec Zone Libre mais avec un côté plus sombre, dépouillé, et plus électronique. Un écrin musical qui sied parfaitement au flow ciselé de Casey et à ses textes emplis d’une rage froide et pourtant incandescente.



Première partie : ALVAN Jeune guitariste prodige, Alvan propose des morceaux kaléidoscopiques animés par un indéniable plaisir du jeu et de la découverte à la croisée du rock et de la musique électronique. En live, l’artiste rennais développe une technique personnelle de sons glissés sur ukulele et délaisse les machines pour jouer des riffs rock sur sa guitare électrique. Signé sur le label Elektra (Warner), son dernier single « Move On » reflète bien toutes les facettes de son univers. Les productions sont accrocheuses et taillées pour un large public, à l’image des millions d’écoutes qu’il cumule sur les plateformes de streaming.

Réservation PMR : 03 29 65 59 92

.7.0 EUR7.0.

Votre billet est ici